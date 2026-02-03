特朗普：莫迪同意不买俄罗斯石油 美国将降低对印关税

特朗普称，莫迪还同意显著增加美国石油的采购量，并可能购买委内瑞拉石油。

特朗普说，他和莫迪达成一项双边贸易协议。美国将把对印度商品加征的所谓“对等关税”税率从25%降至18%，立即生效，印度同时降低对美关税和非关税壁垒。

他说，除了采购超过5000亿美元的美国能源、科技、农业、煤炭等产品，莫迪还承诺显著提高“购买美国货”的水平。

白宫一名发言人稍后告诉美国有线电视新闻网，除降低所谓“对等关税”，特朗普还将完全取消为迫使印度停止购买俄罗斯石油而额外征收的25%关税。

截至记者发稿时，白宫尚未就此发布正式消息。莫迪当天在社交媒体上发文，确认美国同意把印度输美商品关税税率降至18%。

美国政府去年7月31日宣布对印度输美商品征收25%的“对等关税”，这一关税措施于当年8月7日生效。8月6日，特朗普签署行政令，以印度“以直接或间接方式进口俄罗斯石油”为由，对印度输美商品额外征收25%关税。

印度和美国早在去年2月就承诺围绕双边贸易协议展开谈判，但立场差异、尤其是围绕原油采购的分歧导致双方迟迟未能达成贸易协议。