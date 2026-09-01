国家元首接受新华社专访：愿同中国持续巩固永久全面战略伙伴关系

托卡耶夫表示，哈中两国拥有悠久的睦邻友好历史和漫长的共同边界。“正如哈萨克谚语所言：‘同行者，命运与共’，哈中友好关系符合两国人民的根本利益，也是维护整个欧亚地区和平与稳定的重要因素。”

托卡耶夫说：“我衷心感谢习近平主席对哈萨克斯坦的友好情谊，我们之间持续开展的政治对话，已成为哈中关系的核心支柱。”

“我们的战略伙伴关系是全方位的，覆盖了所有关键领域——从贸易、投资、能源和交通，到产业协作、农业、数字化、医疗、科技、教育和文化。”托卡耶夫说。

托卡耶夫指出，哈中双边贸易额不断创下新纪录。中国是哈萨克斯坦最大贸易伙伴。交通与物流是两国战略性合作方向。哈萨克斯坦是连接东西方的天然纽带，正与中国伙伴一道，建设具有地区规模的现代交通物流基础设施。在共建“一带一路”合作框架下，打造跨里海国际运输路线、建设新铁路干线、扩建陆港和物流枢纽、升级边境基础设施等，重塑亚洲与欧洲之间的交通格局。

托卡耶夫说，跨里海国际运输路线在哈中合作中占据优先地位，是连接中国与欧洲的重要运输通道。两国共同任务是最大限度提升这条路线的竞争力，需高度重视建设智慧海关、推动信息系统协同以及边境手续自动化。

托卡耶夫认为，哈中两国合作正迈上新台阶。如今，双方合作涵盖的领域不断拓展，从实体经济领域的传统合作延伸至数字经济伙伴关系。

托卡耶夫指出，哈中科技合作尤为关键。中国在人工智能、数字技术、机器人、新能源和高科技制造等领域较为领先，哈萨克斯坦也正在加快实施数字化转型战略。2026年为哈萨克斯坦“数字化和人工智能年”。“我不久前赴上海出席世界人工智能大会期间，同中国先进科技企业负责人举行了富有成果的会晤。我们有意在数字经济、智能制造、电子商务、科学研究和人才培养等领域实施合作项目。科技合作完全有可能成为哈中合作新阶段最重要的方向之一。”他说。

托卡耶夫指出，人工智能应当服务于全人类发展，各国都应公平获得现代技术、知识和算力资源。“在这一问题上，我们的立场同中国相契合。今年7月，哈萨克斯坦在上海成为世界人工智能合作组织29个创始成员国之一。这是构建开放、高效的人工智能国际协调合作体系道路上的重要一步。”托卡耶夫表示。

托卡耶夫说，哈中两国在国际舞台上保持着积极协作，在加强联合国核心作用、维护国际法原则、坚持真正的多边主义以及和平解决冲突等问题上持相近立场。他强调，哈萨克斯坦坚定奉行一个中国原则，反对破坏国家领土完整的行为。哈萨克斯坦将继续在联合国、上海合作组织和亚洲相互协作与信任措施会议框架内同中国加强团结协作，并全力支持中国－中亚机制框架下合作。

今年，上合组织迎来成立25周年。托卡耶夫指出，上合组织成功坚持了互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。这些原则堪称国际合作的“标准”。

托卡耶夫说，明年将迎来哈中建交35周年。除双方政治和经济联系外，两国人民间交往也积极发展，2026年“哈中文化交流年”活动生动体现了这一趋势。

托卡耶夫说，目前有数万名哈萨克斯坦学生在中国学习，选择到哈萨克斯坦高校留学的中国学生也越来越多。中国知名高校的分校和“鲁班工坊”在哈萨克斯坦成功运营，学术交流和高校合作项目不断扩大。

托卡耶夫还提到，两国互免签证制度的实施有力推动了旅游业发展。他介绍，去年到访哈萨克斯坦的中国游客达到96．2万人次，比2024年增长47％。“我们希望向中国朋友展示一个丰富多彩的哈萨克斯坦——现代化的阿斯塔纳、古老的突厥斯坦、阿拉木图的群山、曼格斯套独特的自然景观、辽阔的大草原和古丝绸之路遗产，以及我们的音乐、美食和热情好客的传统。同时，我们也满怀兴趣地去感知中国——这个拥有古老文明和惊人发展成就的国家。”