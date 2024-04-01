努尔特列吾同中国外交部长王毅举行首次中哈外长战略对话

在首次战略对话中，双方就政治、经贸、投资、文化等领域的合作进行广泛而深入的交流。双方回顾高层达成的多项共识的落实情况，并对两国关系取得的积极成果给予了高度评价。

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努尔特列吾强调，哈方高度重视发展对华关系，两国已建立全面战略伙伴关系，并在两国元首深厚的个人友谊的推动下不断巩固发展。他还表示，中国已成为哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，双边贸易额创历史新高。

双方一致同意，将继续推动共建“一带一路”倡议，进一步深化经贸、交通物流等领域的合作。

王毅表示，哈萨克斯坦是中国在中亚地区的重要战略伙伴，中方愿与哈方全面加强和深化各领域合作，造福两国人民。

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双方就两国地方合作、部门合作和人员往来等议题进行了交流，并就当前国际形势下的一些重大问题交换了意见。

两国外长还就今年的高层互访安排进行讨论，并就国际热点问题进行“对表”。

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同一天，努尔特列吾还与中国国务院副总理丁薛祥举行了会谈。双方就进一步加强经贸合作进行了深入探讨。双方一致认为，要创新合作模式，推动两国产业、投资和能源等领域合作取得更大发展，同时扩大哈萨克斯坦非资源性产品对华出口。

【编译：阿遥】