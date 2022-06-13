哈萨克斯坦燃油价格居于全球最低TOP15国家行列

哈通社/努尔苏丹/6月13日 – 虽然哈萨克斯坦汽油价格连续三年上涨，但哈国依然是全球汽油价格最便宜的国家之一。

据统计分析网站Еnergyprom.kz数据，2022年5月的统计显示，哈萨克斯坦汽油价格同比上涨了4.7%。这是汽油产品价格在哈国市场连续第三年上涨。

值得一提的是，过去的两年中哈萨克斯坦的柴油价格一直保持着下跌的态势，不过今年哈国夏季柴油价格也发生了较大幅度的上涨。

具体而言，夏季柴油的价格在一年内上涨了24.6%，AI-98号汽油的价格上涨了9.6%，AI-95/96号汽油的价格上涨了9.1%，AI-92号汽油的价格上涨了4.2%。

今年5月，哈国市场上销售的AI-92号汽油每升价格为178坚戈，AI-95/96号汽油每升价格为210坚戈，AI-98号汽油每升价格为232坚戈，而夏季柴油的价格为每升234坚戈。

按地区计，AI-92号汽油售价最高的地区是北哈州（182坚戈每升），AI-96/96号汽油的售价最高的地区是阿拉木图州（215坚戈每升），AI-98号汽油售价最高的地区为库斯塔奈州（238坚戈每升）。

国内市场上汽油价格最便宜的地区是阿特劳州。在该州，AI-92号汽油的售价为168坚戈每升，AI-95/96号汽油的价格为201坚戈/每升，AI-98号汽油的售价为227坚戈/升。

夏季柴油售价最高的地区是库斯塔奈州和北哈州（260坚戈每升），而在奇姆肯特售价最低（225坚戈每升）。

根据评级网站GlobalPetrolPrices.com的统计，截止2022年6月6日，哈萨克斯坦在汽油价格便宜度方面居于全球170个国家/地区中的第11位，属于汽油价格最便宜的国家/地区行列（平均每升1.48美元）。

而在柴油价格便宜度方面，哈萨克斯坦在169个国家/地区中居于第16位（平均每升1.48美元）。

全球范围内，汽油价格最贵的国家/地区是中国香港（平均每升2.96美元）、挪威（2.86美元）、丹麦（2.73美元）、芬兰（2.68美元）和冰岛（2.52美元）。

柴油价格最贵的国家/地区是中国香港（2.73美元）、瑞典（2.68美元）、挪威（2.6美元）、摩纳哥（2.43美元）和冰岛（2.46美元）。

【编译：木合塔尔·木拉提】