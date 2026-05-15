哈萨克斯坦接任TRACECA政府间委员会主席国

在担任主席国期间，计划实施一系列旨在进一步发展欧-高加索-亚洲国际运输走廊，并提升该地区过境运输潜力的大规模任务。其中一项主要工作是完成2027-2036年TRACECA走廊发展战略的制定。

哈萨克斯坦计划与参与国共同起草该战略文件，并提交2027年在比什凯克举行的TRACECA政府间委员会会议批准。

交通部称，第二项优先任务是制定TRACECA改革的新方案。该文件阐述了在全球数字化、国际物流链变革、新技术和新运输方式引入以及过境交通量增长的背景下，发展该运输走廊的现代化方法。

朝着这个方向迈出的重要一步是在阿斯塔纳签署了《TRACECA国家统一过境许可协议》。该文件允许公路货运公司无需获得额外的国家许可即可通过参与国的领土运输货物。这将简化国际运输流程，提高运输路线的效率。

当前，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和乌克兰签署了该协议。其余国家仍在进行内部程序。哈萨克斯坦计划在担任轮值主席国期间，其他参与国也将加入该协议。

值得一提的是，哈萨克斯坦担任TRACECA轮值主席国将进一步巩固其作为欧亚之间主要过境和物流枢纽的地位。

【编译：小穆】