TRKLab纪录片聚焦托卡耶夫总统上海之行：见证哈中科技合作新机遇

（哈萨克国际通讯社讯）TRKLab日前发布了一部移动端纪录片，以独家视角记录哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对中国上海进行工作访问的重要时刻，全面呈现总统与中国国家主席习近平举行会谈、出席世界人工智能大会以及与中国科技企业负责人交流合作的精彩瞬间。

纪录片不仅展现了此次访问的高光时刻，还梳理了访问取得的重要政治、经济成果，以及国际社会和媒体的广泛关注。

访问期间，托卡耶夫总统与中国国家主席习近平举行会谈，出席世界人工智能大会（WAIC），并分别会见多家中国领先科技和工业企业负责人。在两天时间里，双方签署了70余项商业协议，协议总金额超过150亿美元，涵盖人工智能、数字基础设施、金融、物流运输、高端制造、高等教育等多个领域。

作为此次访问的重要内容之一，托卡耶夫总统与中国科技界代表围绕人工智能、云计算、电动汽车、电池制造、交通基础设施、物流运输、可再生能源以及先进制造业等议题进行了深入交流。纪录片记录了总统分别与小米集团、宁德时代、中国交通建设集团以及国佑材料产业集团负责人举行会谈的画面，展现了哈中两国在高科技领域不断深化的合作前景。

Фото: Акорда

在与中国企业代表交流时，托卡耶夫总统以中文发表讲话，对中方给予哈萨克斯坦代表团的热情接待表示感谢。他表示：“首先，请允许我向出席今天活动的中国朋友和同事们致以诚挚谢意。哈萨克斯坦高度重视同中国的永久全面战略伙伴关系，两国关系已达到前所未有的高水平。感谢大家！”

访问期间最受关注的环节之一，是托卡耶夫总统与中国国家主席习近平举行的会谈。纪录片生动呈现了双方在亲切友好的氛围中就双边合作、地区安全以及全球科技发展等议题深入交换意见的场景。

托卡耶夫总统流利的中文表达也成为此次访问的一大亮点，体现出其对中国的深厚了解，为双方交流增添了亲切氛围。

Photo credit: Akorda

在会见习近平主席时，托卡耶夫总统用中文表示：

“尊敬的习近平主席，感谢您在这座充满创新活力的国际化、美丽的大都市热情接待我和我的代表团。”

习近平主席高度评价哈萨克斯坦正在推进的改革进程，并指出，两国关系保持高水平发展，双边合作正不断向更广领域拓展。

在世界人工智能大会上，托卡耶夫总统支持“AI for benefit, AI for all（人工智能向善，人工智能惠及所有人）”理念，并提出进一步推进哈中两国在人工智能治理、数字基础设施建设和科技创新等领域的合作倡议，充分展现了哈萨克斯坦积极参与全球人工智能治理与国际科技合作的开放姿态。

值得一提的是，访问期间，托卡耶夫总统还分别会见了柬埔寨首相洪玛奈和泰国总理阿努廷·参威拉恭，就深化双边合作以及加强国际和地区事务协调交换意见。

Фото: Ақорда

纪录片还特别记录了上海这座国际创新之都的城市风貌。现代化的创新生态、高度发达的科技产业以及开放包容的发展氛围，不仅成为此次访问的独特背景，也象征着哈萨克斯坦与中国携手推动数字化转型和科技创新合作的共同愿景。

此次访问同样受到国际媒体广泛关注。中国媒体重点报道了哈中永久全面战略伙伴关系的发展以及托卡耶夫总统出席世界人工智能大会的重要活动；国际媒体则高度关注超过150亿美元商业协议的签署，以及哈萨克斯坦在人工智能、数字经济、自动驾驶和先进制造等领域的发展规划。

正如多家国际媒体所指出的，托卡耶夫总统此次上海之行，不仅为哈中科技合作开辟了新的发展空间，也成为两国关系迈向更高水平的重要里程碑。随着各项合作成果逐步落地，双方在人工智能、数字经济和高科技产业领域的合作前景值得期待。