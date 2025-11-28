TÜRKSOY成员国文化部长会议在阿克套召开

会议讨论了在阿塞拜疆盖贝莱举行的第十二届突厥国家组织峰会上公布的最终文件，以及各国元首相关指示的落实情况。与会方决定成立一支工作组，负责制定2026年TÜRKSOY组织活动改进方案。

会议还对“阿克套——突厥世界文化之都”主题年进行了总结。巴拉耶娃在发言中指出，在这一特别年份中已组织实施了大量工作。

TÜRKSOY秘书长苏勒坦·拉耶夫在会上发表祝贺致辞。他介绍说，今年该组织协调了三千多名艺术家参加各类文化活动，并出版了数百种印刷及数字出版物。

—我衷心感谢哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对2025年“阿克套——突厥世界文化之都”项目所给予的支持。总统在盖贝莱峰会上的讲话，明确强调了这一地位对我们共同文化空间的重要意义。今年，我们见证了一个历史性时刻：各国元首强调，应根据时代发展要求进一步强化TÜRKSOY，并指示秘书处启动相关工作。这不仅是一项决议，更标志着确立突厥世界文化合作未来方向的战略阶段。-拉耶夫说。

会议决定将2026年“突厥世界文化之都”称号授予乌兹别克斯坦安集延市。随后，巴拉耶娃将TÜRKSOY临时协调员职责正式移交给乌兹别克斯坦文化部部长奥佐德别克·纳扎尔别科夫。

会议最终通过了TÜRKSOY成员国宣言。

土库曼斯坦文化部部长阿塔盖尔德·沙穆拉多夫、阿塞拜疆文化部副部长穆拉德·侯赛诺夫、吉尔吉斯斯坦文化、信息、体育和青年政策部副部长阿斯卡尔阿里·马达米诺夫、土耳其文化和旅游部副部长塞尔达尔·恰姆，以及曼格斯套州副州长特列艮·阿比舍夫等出席了会议。

突厥文化国际组织（TÜRKSOY）致力于联合突厥国家和地区，保护与发展共同的物质和文化遗产，并将其传承给下一代。

【编译：阿遥】