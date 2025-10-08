TurkicSkills 2025：曼格斯套州教师推出奶酪冰淇淋创新美食

他以奶酪为基础研发的独特冰淇淋已成为备受追捧的产品。这款融合民族传统与现代技术的甜品，吸引了展会来宾的浓厚兴趣。

哈萨克斯坦教育与启迪部技术与职业教育司副司长阿克兹拉·卡西莫娃表示：

“‘TurkicSkills 2025’为技术与职业教育体系的参与者提供了广阔的展示平台。参赛者不仅能展示优秀项目与成果，还获得了宝贵的经验与知识交流机会。”

展会期间，曼格斯套地区的美食特色得到充分呈现，包括骆驼奶鸡尾酒、刺山柑煮茶、塔尔汗面食、奶酪与巧克力的融合、詹特甜品、骆驼奶冰淇淋、黄糖等传统美食的现代演绎。此外，旅游专业学生的创业项目也在展会上亮相。

值得一提的是，“TurkicSkills 2025”国际技能锦标赛正在阿克套市举行，活动在“工人职业年”框架下举办。参赛者包括来自哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、匈牙利、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦的近70名16至22岁学生与年轻专业人士，以及约90名高水平专家。

活动由哈萨克斯坦教育部主办，具体实施由教育部下属“Talap”非营利股份公司与曼格斯套州政府共同负责。

【编译：木合塔尔·木拉提】