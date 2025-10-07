阿克套首办“TurkicSkills 2025”国际技能大赛 突厥国家青年齐聚共逐锋芒

开幕式上，曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜、教育部副部长玛依拉·梅勒德贝科娃以及职业院校师生齐聚一堂。锦标赛涵盖10个专业领域，包括信息技术商业解决方案、网页技术、无人机操控、平面设计、管道与供暖、电工安装、焊接、汽车维修、烹饪艺术和时尚技术。

赛事期间还将举办创新展览、“教师转型中心”培训、“里海”国际节庆活动以及无人机技术研讨会，整个活动将持续至10月9日。

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜在致辞中向参赛选手致以祝贺，并祝福他们取得佳绩。

他表示：“根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，各地区正积极提升劳动者地位。此次在‘工人职业年’中举办的TurkicSkills国际锦标赛，是技术与职业教育体系现代化进程中的关键一步。历史上，工作专业始终是经济稳定的支柱，并将继续如此。这项赛事不仅标志着突厥国家间职业合作的新阶段，还为年轻人才磨砺技能提供了高效平台。作为曼格斯套州举办的国际级活动，此次锦标赛鲜明展现了本地区的教育潜力，并开辟了新机遇。祝愿所有参赛者取得成功与丰硕成果！”

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

教育部副部长玛依拉·梅勒德贝科娃在开幕式上强调，总统宣布2025年为“工作职业年”，标志着技术与职业教育体系改革的重大推进。

她说：“TurkicSkills锦标赛是这一年的核心事件。它不仅展示青年职业技能，还深化突厥国家间的合作与经验交流。”

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

据介绍，本次锦标赛吸引了逾70名学生与年轻专业人士及90名专家参与，他们将在工程、信息技术、生产、机器人技术和服务等领域展开比拼。

教育部技术与职业教育司司长古尔米拉·奥沙克巴耶娃指出：

“我们已获得WorldSkills运动的许可，希望在突厥语系国家间推广这一运动。这是哈萨克斯坦首次主办此类赛事，其意义重大——我们正按照国际标准培养适应劳动力市场的人才，所有职业院校在制定教育计划时，都以此为基准。这将极大提升教育质量。”

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

赛事的主要目标是通过经验分享，提升工作专业的社会声望，完善职业培训标准，并加强突厥语系国家在职业教育领域的合作。教育部表示，此次活动是响应总统号召的重要举措，将进一步凝聚突厥国家青年，推动区域职业教育发展。

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

【编译：木合塔尔·木拉提】