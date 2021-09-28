下院议长在TURKPA框架下举行一系列会晤

哈通社/努尔苏丹/9月28日 – 突厥语国家议会大会（TURKPA）第十届大会28日在哈萨克斯坦南部突厥语世界精神首都突厥斯坦举行。

大会全会上，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格玛图林指出，TURKPA的第十届大会在突厥语世界精神首都突厥斯坦市举行，具有非常重要的象征意义。

他还强调，这座城市的发展与繁荣，均得益于哈萨克斯坦首任总统、突厥语国家合作委员会名誉主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的一系列倡议。

尼格玛图林指出，相信会议作出的决定将有助于加强议会间合作，促进各成员国实现全面合作。

在大会全会框架下，下院议长还与匈牙利、吉尔吉斯议会及黑海经济合作议会大会代表举行了会晤。

在同吉尔吉斯最高议会议长塔兰特·玛穆托夫会晤期间，尼格玛图林表示，今年是两国独立30周年，相信两国之间传统的睦邻友好关系和议会间的长期合作今后也将持续下去，并在未来得到更好的发展。

在同匈牙利国会第一副议长玛拉塔·玛特莱会晤期间，哈下院议长指出，哈萨克斯坦和匈牙利议会间合作长期以来得到了良好的发展和进步，双方领导人的观点也一直得到了两国议会的支持。

在与黑海经济合作议会大会秘书长阿萨夫·哈吉耶夫的会晤中，双方就建立示范立法框架和加强议会外交机制等问题进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】