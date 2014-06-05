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    21:47, 05 六月 2014 | GMT +6

    Twitter收购新型移动广告平台Namo Media

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    哈通社阿斯塔纳6月5日点，据新浪科技讯5日消息，Twitter今日宣布，将收购移动广告平台Namo Media，但并未透露交易金额。

    Namo Media是一个移动广告平台，由数位谷歌前员工创建。与一般的移动广告平台不同，Namo Media声称自己创造了一种新的移动广告模式，即"自然广告"(native ads)，能让广告优雅、自地添加到应用(App)中，完全不打断应用完整的用户体验。

    Twitter在一份声明中称："自从去年10月收购MoPub后，我们一直在努力将‘自然广告'提供给移动应用发行商，从而为用户创建无缝、自然的广告体验。我们认为，所有应用开发商，无论大小，都应该在不牺牲用户体验的前提下进行商业化。"

    Twitter还表示："在与Namo Media接触后发现，在如何利用自然广告改善移动应用商业化方面，我们的观点不谋而合。我们很高心能够将Namo Media的技术和经验融入到MoPub生态系统中，从而为开发商和发行商提供更好的自然广告平台。"

    对于该交易，Namo Media在官方网站上还特别感谢公司投资者，包括谷歌风投、安德森•霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz)、Betaworks、Trinity Ventures和Susa Ventures等。

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