土耳其政府与Twitter代表谈判

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报消息，伊斯坦布尔--土耳其总理雷杰普•塔伊普•埃尔多安称Twitter是"对社会最严重的威胁"，也是外国阴谋家的工具。此外，他还指责Twitter存在逃税行为。

3月，他下令屏蔽社交媒体网站Twitter，两周前又十分不情愿地为土耳其数百万互联网用户重新开放了这个网站，他这样做仅仅是为了回应土耳其最高法院的要求。但是，他的办公室已经不再以他的名义发布Twitter信息了，虽然他有420万关注者，几乎与白宫一样多。 本周，由Twitter管理人员组成的代表团来到土耳其首都安卡拉，试图通过与土耳其官员进行一系列会谈来解决问题。而这就是Twitter管理人员在此地面临的氛围。 土耳其官员们带着一系列要求来到谈判桌前：Twitter要在土耳其开设办公室、透露在Twitter上披露一个仍在调查的腐败案消息的用户身份，并根据Twitter在土耳其的广告收入缴税。 Twitter同意在土耳其屏蔽一些帖子，但是在世界其他地区仍然能看到这些内容。虽然公司已经任命一名当地代表来处理土耳其政府的不满，但是它不会在土耳其开设办公室。Twitter没有回应土耳其政府让他们透露用户身份的要求，但是过去，Twitter曾拒绝提供能够让政府确认用户身份的互联网数据。 公司还说，它将会为一家帮助Twitter在土耳其销售广告的附属机构缴纳相应的税款。土耳其政府估计，Twitter每年能在土耳其获得3500万美元（约合2.2亿元人民币）的广告收益。 "我们会根据经济环境和进行远期投资的理由，在世界各地作出关于远期投资和开设办公室的决定，"负责全球公共政策的Twitter副总裁科林•克罗韦尔(Colin Crowell)周三在伊斯坦布尔接受采访中说。"很明显，关闭我们的服务并不能增加投资吸引力，而且对一家像我们这样的公司来说，投资环境还必须包括对服务连续性有一定理解。" 总理办公室的一名官员匿名表示，"在我们看来，重要的是建立健康的交流和表达机制，这一点几乎已经完成。" 这名官员称，Twitter从一家土耳其律师事务所聘请了一名律师来对命令移除一些内容的法庭裁决进行审核；一些土耳其公民以侵犯隐私为由起诉了Twitter，目前Twitter驻都柏林办公室的一名员工接受任命，在对相关的法庭文件进行审核。 Twitter在土耳其所面临的争议问题源自针对埃尔多安及其核心圈子的腐败调查。埃尔多安表示，对他的调查是出于政治动机，发起者是司法部门和警察机关成员--他说这些人是他一名前盟友的忠实支持者。这名所谓的前盟友是穆斯林精神领袖费特胡拉•居伦(Fethullah Gulen)，他目前在宾夕法尼亚州过着自我流放的生活。 埃尔多安称居伦在土耳其政府的盟友组成了一个"平行政权"，试图利用腐败调查来发动政变。通过对数千名警察和检察官进行清洗，埃尔多安实际上已经使土耳其司法体系陷入瘫痪，但是即便这样，一系列窃听录音还是出现在了Twitter和YouTube等社交媒体网站上。此前，Twitter曾在土耳其被屏蔽了大约两周，而YouTube目前仍处于被禁状态。 一名根据政府规定匿名发言的土耳其政府官员称，土耳其的情报和执法官员认为相关的泄漏源自美国，而且他们还要求Twitter和美国执法官员帮他们确认泄密者的身份。但是这名官员说，在确认泄密人员方面，Twitter和美国执法官员迄今为止都没有为土耳其提供太多帮助。 埃尔多安曾说"居伦运动"是一个忠于美国和以色列的组织，他在最近在提到这个运动时说Twitter是"外来势力的工具"。 "Twitter、YouTube和Facebook都是以赢利为目的的跨国公司，"埃尔多安上周末表示。"同时，Twitter还是一个逃税者。我们将调查此事。" 然而，埃尔多安的言论其实是说给他在国内的支持者听的，他们当中有很多人都倾向于接受埃尔多安的观点，认为外来阴谋无所不在。他对Twitter如何经营决策并无什么影响力。