舒格拉·奥米尔别克勇夺U23世锦金牌 书写哈萨克斯坦摔跤新篇章

据旅游和体育部体育和健身委员会消息，在决赛中，舒格拉·奥米尔别克以12:8的比分击败了多次获得欧洲冠军的土耳其选手图巴·德米尔，展现了出色的实力和顽强的斗志。在本次比赛中，她一路过关斩将，先后以10:2战胜U23世锦赛银牌得主、摩尔多瓦选手米哈埃尔·西蒙，以3:1击败青少年世锦赛银牌得主、罗马尼亚选手亚历山德拉·沃伊奇列斯库，并在半决赛中以2:0力克U20欧洲冠军、德国选手阿莫里·安德里希，成功登顶。

值得一提的是，自2017年首届U23世锦赛举办以来，哈萨克斯坦女选手从未闯入决赛。舒格拉·奥米尔别克的夺冠，不仅填补了这一空白，也为哈萨克斯坦摔跤运动书写了新的历史。此前，哈萨克斯坦在U23世锦赛上的最佳战绩包括2023年苏尔坦·阿塞托利（67公斤级，希腊罗马式摔跤）和2024年里扎别克·艾特穆汉（97公斤级，自由摔跤）的金牌。

舒格拉·奥米尔别克此前的最高成就为2024年在约旦举办的U23亚洲锦标赛银牌。此次世锦赛夺金，标志着她在国际赛场上的重大突破，也为哈萨克斯坦摔跤运动的未来注入了新的活力。

【编译：木合塔尔·木拉提】