    18 二月 2026

    UFC名将拉赫曼诺夫术后恢复中 复出时间恐推迟至10个月后

    哈萨克国际通讯社讯）18日，DAR Team战队主教练爱德华·巴兹罗夫谈及弟子沙夫卡特·拉赫曼诺夫的身体和心理状态。据Sports.kz报道，他表示，拉赫曼诺夫总体情况稳定，但目前仍未获准恢复训练。

    —沙夫卡特的身体和情绪状况都比较正常。不过他暂时不能训练。现在主要专注于腿部治疗，正在接受康复和理疗程序。至于参与任何形式的训练，目前还没有相关建议，-巴兹罗夫说。

    据悉，今年1月底，拉赫曼诺夫再次接受了膝部手术。因此，他重返擂台的时间被进一步推迟，预计还需约10个月。

    截至目前，拉赫曼诺夫已经有14个月未参加比赛。

    如果按预计时间计算，待其正式复出时，这一空档期可能接近两年。

    资料显示，拉赫曼诺夫是哈萨克斯坦综合格斗名将，效力于UFC次中量级，此前曾获得M-1次中量级冠军。他出生于乌兹别克斯坦，于2014年获得哈萨克斯坦国籍，并举家迁至卡拉干达。

    拉赫曼诺夫的上一场比赛是在2024年12月，当时裁判一致判定他击败了伊恩·加里。目前，他已被暂时移出UFC官方排名。

    【编译：阿遥】

