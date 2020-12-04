哈俄代表签署“卫星-V”新冠疫苗生产协议

哈通社/努尔苏丹/12月4日 —— 哈萨克斯坦卫生部4日与俄罗斯直接投资基金（RDIF）签署了关于“卫星-V”新冠疫苗加快注册、生产和传播领域进行合作的协议。

哈卫生部长阿列克谢·崔和俄直接投资基金总裁基里尔·德米特里耶夫签署了协议。

根据协议，哈萨克斯坦相关部门结束必要程序后，俄方将进行技术转移，并向哈萨克斯坦提供生产不少于200万剂疫苗的原料。

“哈俄两国元首就在哈萨克斯坦境内生产‘卫星-V’新冠疫苗问题达成了共识。这将有助于促进双边合作。此外，我相信这将为尽早战胜新冠疫情创造机会。”阿列克谢·崔说。

“根据协议，哈萨克斯坦人民将获得有效性达91%的新冠疫苗。在哈萨克斯坦境内生产疫苗将减少运输支出，并有助于尽快向医疗机构提供疫苗。此外，这将有助于加深两国之间的科技技术和医疗领域经验交流。” 德米特里耶夫说。

据悉，俄罗斯卫生部8月注册了全球首款COVID-19疫苗“卫星-V”。该疫苗由加马列亚流行病与微生物学国家研究中心与俄罗斯直接投资基金共同研发，采用两剂次接种程序，分别以两种人类腺病毒为载体，接种时间间隔三周。

“卫星-V”的III期临床试验正在俄罗斯、白俄罗斯、阿联酋、印度和巴西等国展开。俄直投基金称已收到50多个国家购买超12亿剂“卫星-V”疫苗的申请。供应国外市场的疫苗将由俄直投基金在印度、巴西、中国、韩国等国家的国际合作伙伴生产。

“卫星-V”疫苗三期临床试验的第一阶段检测结果显示，疫苗的有效性为92%，接种疫苗的志愿者未出现严重的副作用。

【编译：小穆】