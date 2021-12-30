俄媒：接种“卫星V”疫苗后获得的免疫力足以遏制“奥密克戎”毒株的传播

哈通社/莫斯科/12月30日 —— 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃表示，接种“卫星V”疫苗后获得的免疫力足以遏制新冠“奥密克戎”变异毒株的传播。

波波娃在接受“俄罗斯24”电视台采访时称：“我国两家科研机构独立进行的研究结果显示，接种‘卫星V’疫苗后获得的免疫力绝对足以遏制新型毒株‘奥密克戎’的传播。这对我们很重要，因为我国的大部分人口接种的正是这款疫苗。”

“卫星V” 已在总人口40亿（超过世界一半人口）的71个国家获批。从全球新冠疫苗获批情况来看，批准使用“卫星V”的国家监管机构数量位居世界第二位。俄直投基金和俄加马列亚中心此前宣布，根据380万已接种疫苗俄公民数据的分析结果，“卫星V”的有效率达97.6%，高于此前发表在医学杂志《柳叶刀》上的数据（91.6%）。

俄直投基金表示，在一些国家（阿根廷、圣马力诺、塞尔维亚、匈牙利、巴林、墨西哥、阿联酋等国）居民接种期间使用“卫星V”疫苗的数据表明，“卫星V”是针对新冠病毒最安全且有效的疫苗之一。