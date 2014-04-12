索尼警告Vaio电池存在起火风险

哈新社阿斯塔纳讯，据搜狐网消息，索尼尼公司周五表示，其新款Vaio个人电脑的电池存在过热及起火风险，这是冲击这家日本电子和娱乐巨头的最新产品缺陷。这款电池由松下生产，有近2.6万部新款Vaio个人电脑使用了这款电池。

索尼公司表示，已经要求客户尽快停止使用其Vaio Fit 11A笔记本电脑。索尼表示，目前已接到三起因电池过热而导致Vaio电脑部分烧毁的报告。第一起是3月19日发生在日本，之后3月30日在香港和4月8日在中国内地分别发生了类似的事件。索尼本月初开始停售该产品。这款电脑是Vaio系列的最后一款。索尼今年2月公布了出售个人电脑业务的计划，这是索尼应对旗下问题最严重的电子产品部门（电视机和个人电脑）的战略的一部分。该公司还将把亏损的电视机业务剥离出去成立一个单独的子公司。索尼周五在一份声明中表示，正在通过序列号确定受影响的电脑，同时正在制定一个维修和换货计划。该公司说，两周内将在其主页上公布相关细节。该公司表示，自2月份上市销售以来，该公司已经在全球卖出了共计25,905部Vaio Fit 11A电脑，其中包括亚太地区（不包括日本和中国）售出的近7,000部。日本售出了约3,600部，中国2,000部，欧洲7,000部，拉美5,600部，美国500部。松下发言人证实说，该公司按照一份外包合同向索尼提供了电池。她拒绝透露其他哪些电脑生产商采用了松下的电池，因为这类信息是保密的。不过，她说电池是根据客户的要求定制的，不同的客户电池不同。她说，松下未听说其他客户的电池出现任何问题。