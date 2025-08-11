哈萨克斯坦VIP车牌价格是多少？

VIP车牌的价格根据数字和字母组合的不同而有所差异，具体如下：

285倍按月计算指数：数字组合为001、002、003、004、005、006、007、008、009、777，且字母组合相同；

228倍按月计算指数：同上数字组合，但字母组合不同；

194倍按月计算指数：数字组合为100、111、200、222、300、333、400、444、500、555、600、666、700、800、888、900、999，且字母组合相同；

137倍按月计算指数：同上数字组合，但字母组合不同；

114倍按月计算指数：数字组合为010、020、030、040、050、060、070、077、080、090、707，且字母组合相同；

57倍按月计算指数：同上数字组合，但字母组合不同；

57倍按月计算指数：其他任意数字组合，但字母组合相同。

内务部同时表示，哈萨克斯坦对部分字母组合实行禁用，不予制作和发放。这些组合包括明显带有不雅含义的词语，以及与犯罪组织、外国国家、宗教概念等相关的缩写。例如，经文化和体育部语言政策委员会语言学鉴定，被禁止的字母组合包括 VOR、OPG、KNB、MVD、GAI、USA、GOD 等。

车主可通过“为民服务中心（ЦОН）、eGov.kz门户网站及eGov Mobile应用程序，以及二级银行的手机应用程序申请心仪的车牌。

【编译：达娜】