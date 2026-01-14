哈萨克斯坦入选《Vogue》全球14大旅游目的地 阿拉木图成关注焦点

《Vogue》编辑部将阿拉木图形容为一座现代城市气息与自然景观高度融合、充满鲜明对比的城市。文章指出，这座位于伊犁阿拉套山山麓的城市，既保留着苏联时期的城市建筑风格，又展现出活跃的当代城市生活，同时拥有成熟的餐饮文化和独具特色的哈萨克民族美食。

文章作者、《Vogue》创意发展经理阿里·法鲁基在文中写道，他在阿拉木图的最初几天，几乎都用来感受这座城市的多重对比：以伊犁阿拉套山为背景的宽阔苏式街道、现代咖啡馆以及传统的哈萨克商铺，在同一城市空间中自然交融。

Фото: Алматы қаласының әкімдігі

报道还指出，阿拉木图不仅本身具有高度吸引力，同时也是探索周边地区、包括前往邻国吉尔吉斯斯坦的重要起点。相关内容基于作者在中亚地区的旅行体验与观察。

《Vogue》认为，阿拉木图跻身全球14大旅游目的地，反映出国际社会对这座城市兴趣的持续上升，也进一步巩固了哈萨克斯坦在全球旅游版图中的地位。初步预测显示，2026年阿拉木图接待的外国游客数量有望超过80万人次。

【编译：达娜】