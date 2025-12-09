哈萨克斯坦加强防止汽油外流措施

政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔主持召开燃油非法外流防控会议。

据政府新闻处消息，由于哈萨克斯坦与邻国之间在燃油价格方面存在显著差异，相关部门将持续推进系统性措施，防止燃油被不法分子运往境外。

报告指出：“根据指示，能源部需继续推进行业数字化。为油库加装计量设备并实现数据实时传输，仍是当前的重点任务之一。拟议的法律修正案旨在为行业确立现代化监管要求，并形成统一的石油产品计量标准。”

罗曼·斯卡利亚尔强调，政府将持续致力于确保燃油市场的透明与稳定，保障国内市场的可靠供应。一旦发现违规行为，国家将采取必要措施予以处置。

他表示，维护石油产品市场的稳定运作、确保监管透明度以及维护国家能源安全仍是政府的优先事项。国家机关将继续对石油产品流向进行全流程监控——从炼油厂一直到最终销售环节。

据悉，哈萨克斯坦政府早前已延长部分石油产品的出口禁令，该限制措施自2025年11月20日起实施，将持续至2026年5月20日。

【编译：达娜】