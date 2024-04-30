外交部副部长奥玛洛夫会见新任亚开行驻哈国别经理

会议重点探讨了2023-2027年亚开行与哈萨克斯坦国别合作战略确定的优先合作事项，包括应对气候变化、支持绿色低碳发展、促进包容性经济增长、加强治理和能力建设等议题。

奥玛洛夫积极评价哈萨克斯坦与亚开行长达30年的合作关系。他指出，亚开行已累计向哈萨克斯坦提供68亿美元的贷款、赠款和技术援助，为哈萨克斯坦经济发展做出了重要贡献。同时，他向库马尔介绍了哈萨克斯坦政府为刺激经济社会发展、克服洪灾影响所采取的措施，并强调哈萨克斯坦政府致力于实现国家发展目标和战略的坚定决心。

库马尔高度评价托卡耶夫总统推动的各项改革举措，认为这些改革将促进哈萨克斯坦经济发展和民生改善。他表示，亚开行将继续在国别合作战略框架内加大对哈萨克斯坦的支持，并重点关注私营部门发展、性别平等、区域合作与一体化等议题。

双方一致同意继续保持密切沟通与合作，共同推动双边合作取得更大成果。

据此前报道，亚开行26日宣布任命乌察瓦·库马尔为新任驻哈萨克斯坦国别经理。

【编译：阿遥】