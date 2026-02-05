哈萨克斯坦外交部长出席美国重要矿产部长级会议

会议期间举行了四场全体会议，美国副总统詹姆斯·戴维·万斯、国务卿马尔科·鲁比奥等美方高层官员与各国代表就加强和多元化重要矿产供应链问题展开讨论。与会各方一致认为，加强国际合作对于保障技术创新和经济发展所需关键资源具有重要意义。

在发言中，叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫向与会代表介绍了哈萨克斯坦在重要矿产领域的潜力，以及哈方为构建可靠、可持续的全球供应链作出实际贡献的意愿。他指出，哈萨克斯坦拥有丰富的矿产资源、完善的加工工业基础、现代化基础设施以及稳定的政治环境和可预期的监管体系。

Photo credit: Rustem Kozhybayev / Kazinform

他强调，根据美国地质调查局列出的60种重要矿产中，哈萨克斯坦能够为全球经济战略领域提供其中20种矿产的成品供应。

据哈萨克斯坦外交部介绍，会议特别关注了2025年11月哈萨克斯坦总统访美后签署的哈美重要矿产合作备忘录的落实情况。该文件是中亚地区首份同类协议，旨在推动哈萨克斯坦矿产加工能力发展、技术转移以及扩大哈国产品进入美国市场的渠道。

Photo credit: mfa.gov.kz

美国副总统万斯在会上对全球重要矿产市场下行趋势表示关切，指出当前供应链依然脆弱，资产和原材料价格受到各国难以掌控的外部因素影响持续走低。他表示，特朗普政府提出了一套具体机制，旨在将全球重要矿产市场重塑为具有竞争力、并为关键资源提供优先贸易条件的体系，同时免受外部价格壁垒影响。

万斯还表示，美方计划在生产各个环节设定参考价格，以反映重要矿产的真实市场价值。

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

美国国务卿鲁比奥在讲话中指出，此次会议是一次多边平台，旨在就需要国际共同应对的问题展开合作讨论。他强调，重要矿产不仅广泛应用于日常设备，更是基础设施、工业体系和国家防务的重要支撑。

鲁比奥表示，美方的目标是与各国一道构建稳固的全球市场体系，确保重要矿产供应稳定、价格可负担，这是当前美国政府的优先事项之一。他同时强调，这并非美国单方面的倡议，而应成为拥有共同愿景国家的全球努力。

此前曾有消息称，美国总统唐纳德·特朗普已决定建立规模达120亿美元的稀土矿产战略储备。

【编译：木合塔尔·木拉提】