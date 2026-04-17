哈萨克斯坦外交部长出席独联体外长理事会会议

阔谢尔巴耶夫在会上指出，今年适逢独联体成立暨《阿拉木图宣言》签署35周年。他表示，正是《阿拉木图宣言》的通过，为本地区奠定了和平、合作与睦邻友好的全新范式。

他进一步强调，尽管当前地缘政治形势复杂多变，独联体地区总体稳定与合作氛围仍得以保持。随着贸易规模持续扩大，以及产业协作与交通联通不断深化，各成员国不仅有效缓冲了外部风险，也在此过程中培育出新的经济增长点。

—在独联体框架内进一步加强协调与互动，不仅符合各方长远利益，也是确保成员国实现可持续发展的关键因素，-他说。

会议期间，阔谢尔巴耶夫就独联体多领域合作系统阐述了哈萨克斯坦立场，并围绕组织未来发展提出了一系列务实建议。

与会各国代表就当前国际和地区热点问题交换意见，并就独联体成员国间合作现状及前景进行了深入探讨。会议重点关注了深化经贸联系、加强国际协作，以及推动数字化和交通物流领域的务实合作。

会议最后，各方签署并通过了一系列合作文件，涵盖社会发展、民生改善、未成年人遣返原籍国以及教育与学术交流等领域。

此外，与会各方还就中东局势以及人类首次进入太空65周年发表了联合声明。

会议结束时，各方重申将继续深化独联体框架内合作，进一步释放该组织的综合潜力。

据悉，下一届独联体成员国外交部长理事会会议将于今年10月在土库曼斯坦举行。

【编译：阿遥】