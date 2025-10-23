哈外交部长访俄：阔谢尔巴耶夫与拉夫罗夫都讨论了些什么？

据哈萨克斯坦共和国外交部新闻办公室消息，在会晤中，两国外交部长就基于多年友谊、相互尊重和理解传统的哈俄战略伙伴关系与联盟的广泛议题进行了深入讨论。

双方就国际和地区议程中的热点问题交换了意见，特别关注了为哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于11月12日对俄罗斯联邦进行的国事访问所做的准备工作。

阔谢尔巴耶夫表示：

“两国领导人之间的信任关系在双边关系发展中发挥了关键作用。高层间的持续对话为各领域合作注入了动力，确保了联合倡议的稳步推进。”

俄方外长拉夫罗夫则重申，基于战略伙伴关系和睦邻友好原则的政治对话具有连续性，两国领导人之间的特殊关系为哈俄合作的全面发展提供了强大动力。

双方详细探讨了加强地区和边境联系、扩大贸易经济与投资互动，以及在工业、能源、交通物流和农业领域实施联合项目等议题。这些合作方向被认为有助于建立稳定的生产联系，增强粮食和能源安全。

阔谢尔巴耶夫指出：

“俄罗斯仍是哈萨克斯坦的主要贸易和投资伙伴。2024年双边贸易额突破280亿美元，创下新纪录。双方设定了一个雄心勃勃的目标，即将双边贸易额提升至300亿美元。去年，俄罗斯对哈萨克斯坦经济投资40亿美元，成为最大投资者。”

在此背景下，双方强调了哈俄政府间合作委员会、行业子委员会以及地区合作论坛在推动双边关系发展中的重要作用。

文化与人文联系作为哈俄关系中的传统重点领域，成为会晤的单独议题。双方讨论了在俄罗斯举办哈萨克斯坦及其地区文化日、在哈萨克斯坦举办俄罗斯地区文化日，以及在阿斯塔纳建设“哈萨克斯坦与俄罗斯永久友谊林荫道”、莫斯科国立国际关系学院分院和欧姆斯科阿尔-法拉比哈萨克国立大学分院的计划。这些举措充分体现了两国人民加强睦邻友好的共同愿望。

此外，双方还就完善独联体、欧亚经济联盟和集体安全条约组织框架内的多边合作机制以及加强地区安全架构等问题交换了意见。

会晤最后，双方重申将继续致力于加强全面战略伙伴关系，以促进欧亚地区的和平、稳定与繁荣。

此前，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫即将于11月对俄罗斯进行的国事访问具有重要的国际意义。

他还提到，哈萨克斯坦与俄罗斯联合的“拜科努尔”项目已接近完成。

此外，哈萨克斯坦和俄罗斯支持在伊朗举行第七次里海峰会。

【编译：木合塔尔·木拉提】