外交部：涉及哈俄的虚假信息旨在破坏两国友好关系

外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫8日在外交部每周例行新闻发布会上指出，近期有关哈萨克斯坦和俄罗斯的虚假信息大量出现，其内容并不符合事实。

- 最近一段时间以来，与哈萨克斯坦有关的信息攻势增长明显。很明显的是，这些虚假信息的目的是破坏哈萨克斯坦与俄罗斯之间的友好关系。例如，在俄罗斯鞑靼斯坦境内的设施遭受无人机攻击后，就很快有谣言称无人机是从哈萨克斯坦境内发射的。此外，还有谣言称，哈萨克斯坦将俄罗斯制造的武器装备转售给了乌克兰。所有这些消息，都是假的。哈萨克斯坦国防部均在第一时间对这些虚假信息进行了辟谣。我们正在与俄罗斯方面开展联合工作，以应对这种信息攻势。双方建立了全方位的联络。- 阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫说。

哈萨克斯坦外交部发言人指出，有“第三方势力”正在通过散布虚假信息，企图借此达成某些目的。

- 2天前，有人通过人工智能工具，伪造了俄罗斯杜马议员安德烈·古鲁廖夫的声音，发表了一段有关哈萨克斯坦的语音内容。该议员旋即在社交媒体上发表视频，称语音内容是虚假的伪造物。我们注意到了这些情况，并同俄罗斯所有层面的国家机构建立了直接联系。通过这种方式，我们能够有效的对抗负面的行动。我们呼吁所有的公民和大众媒体代表，信任和采用官方信息来源发布的内容。- 外交部发言人说。

根据此前报道，国防部于4月2日发布声明，就当天在鞑靼斯坦叶拉布加和下卡姆斯克两市发生的无人机攻击事件与哈萨克斯坦有关的传闻予以否认。

【编译：木合塔尔·木拉提】