哈萨克斯坦外交部研究制定从冲突升级地区撤离公民方案

外交部表示，哈萨克斯坦驻外机构已转入强化工作状态，为在当地的本国公民提供必要的领事和法律援助。同时，正在更新身处相关国家及过境地区的公民名单。通过即时通讯工具建立了应急联络群组，向公民提供当地局势信息，解答关切问题，并提出相应建议。

外交部及驻外机构已开通紧急联络热线，持续核实处于冲突地区的公民人数。外交部指出，由于部分人员目前停留在过境区域，暂难准确统计具体人数。

哈萨克斯坦外交代表机构工作人员正与旅游公司密切合作，为在机场及过境区域滞留的公民提供安置和协调支持。

目前，关于从冲突地区撤离本国公民的具体措施和路线方案正在进一步研究完善。相关补充信息将通过外交部及驻外机构的官方渠道发布，同时也将通过Kaspi Travel应用程序发送通知。

外交部呼吁公民保持冷静，严格遵守当地政府的要求和建议，远离危险区域，并对相关限制措施予以理解。

截至目前，尚未收到有关哈萨克斯坦公民伤亡的报告。外交部表示，如有新的情况，将第一时间对外发布，并请公民密切关注外交部及驻外机构的官方信息。

【编译：木合塔尔·木拉提】