哈外交部发布出行提醒：暂不建议前往伊朗

在回答记者有关“旅游旺季出行风险”的提问时，阿什克巴耶夫表示，外交部持续密切关注全球各地区安全形势的发展变化。

—维护哈萨克斯坦公民的合法权益始终是我国外交工作的重点任务之一。因此，我们会持续监测世界各地的政治局势、自然灾害以及经济风险等情况，-阿什克巴耶夫表示。

他指出，根据定期开展的风险评估和监测结果，相关政府部门会及时向公众发布出行建议和安全提示。

—我们注意到，非洲部分地区当前面临较为复杂的流行病学形势，而中东地区的紧张局势也广为人知。因此，我们呼吁哈萨克斯坦公民密切关注政府部门，特别是卫生部发布的有关疫情防控和地区安全状况的最新建议，-他说。

阿什克巴耶夫明确表示，外交部目前不建议公民前往伊朗。同时，他指出，非洲部分国家同样存在较高风险，现阶段也不建议前往。有关国家名单将由外交部通过正式渠道陆续公布。