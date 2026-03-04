外交部发言人：500余名哈萨克斯坦公民将通过撤离航班从阿曼回国

杰特巴耶夫介绍，目前尚未收到有关哈萨克斯坦公民在相关地区受伤或遇难的报告。在撤离过程中，老年人、携带子女的家庭、孕妇、未成年人以及健康状况受限人员被列为优先撤离对象。

据介绍，近期一架搭载314名哈萨克斯坦公民的航班将抵达阿拉木图。随后还将安排第二架航班，沿相同航线从马斯喀特起飞，预计运送约230名本国公民回国。因此，预计将有500余名哈萨克斯坦公民通过撤离航班从阿曼返回祖国。

外交部方面表示，目前在中东地区生活和工作的哈萨克斯坦公民人数分别为：伊朗47人、以色列163人、卡塔尔3000多人、阿联酋4000多人以及沙特阿拉伯约1800人。外交机构与相关人员保持着持续联系，并根据当地形势提供必要的安全建议。

据介绍，在此前的撤离行动中，驻德黑兰、阿什哈巴德和戈尔甘的哈萨克斯坦外交机构已协助15名公民经伊朗—土库曼斯坦边境撤离，并将继续协助他们前往阿克套。

杰特巴耶夫还表示，鉴于当前地区空域受到明显限制，并伴随军事行动风险，外交部建议哈萨克斯坦公民在局势完全稳定之前暂时避免前往中东国家旅行。

此前报道，截至目前，哈萨克斯坦已从中东国家接回946名本国公民。

【编译：达娜】