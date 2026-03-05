外交部发言人：哈派驻中东的力量将仅限于医疗及人道主义使命

杰特巴耶夫指出，哈萨克斯坦加入和平委员会符合国家利益，也与我国致力于促进对话、维护国际安全以及加强多边合作的外交战略方向相契合。

—国家元首认为，这一倡议是朝着取得务实成果迈出的积极一步。正如我国总统所强调的，和平不应停留在空洞宣言上，而应通过具体行动加以落实。关于融资问题，哈萨克斯坦是在未缴纳任何捐款的情况下加入和平委员会的。章程中提及的10亿美元自愿捐款，并非取得成员国身份的前提条件，是否出资完全取决于各参与方的自主意愿，-杰特巴耶夫在新闻发布会上如是说。

同时，针对媒体广泛讨论的派驻军事特遣队问题，杰特巴耶夫呼吁，应以权威消息来源为准。

—国家元首此前已表示，哈萨克斯坦愿为国际维稳力量提供支持。具体而言，目前正在研究派遣配备野战医院的医疗分队，以及向民事军事协调中心派出观察员的可能性。也就是说，现阶段讨论的仅限于行动中的人道主义组成部分。所有派驻相关决定，都将严格依照现行法律程序作出，-杰特巴耶夫解释道。

此外，他还表示，哈萨克斯坦准备提供人道主义粮食援助，并计划在未来5年内为巴勒斯坦学生提供500个哈萨克斯坦高校奖学金名额。同时，哈方也愿在电子政务领域分享成熟经验。

【编译：阿遥】