“谨慎小心不是耻辱”：外交部提醒公民在境外旅行需时刻注意安全

外交部新闻发言人4月1日在新闻发布会上表示，发生在俄罗斯首都莫斯科Crocus City Hall的恐怖袭击事件是令人震惊的。

- 当天晚上，我们立即根据相关的规则，与哈萨克斯坦驻俄罗斯使馆联系，并对外公布了联络方式，尽可能迅速的与所有在莫斯科的留学生和其他哈萨克斯坦公民建立联络。根据我们掌握的信息，袭击事件中没有哈萨克斯坦公民伤亡。- 发言人说。

外交部发言人指出，当下国际局势日益复杂，风险不断提高，因此外交部提醒哈萨克斯坦公民，在任何一个国家旅行期间，都要注意安全，并时刻关注官方发布的信息，遵从当地法律法规。

- 正所谓“谨慎小心不是耻辱（Сақтықта қорлық жоқ）”。我认为保持谨慎始终是正确的。我们对于在俄罗斯留学的哈萨克斯坦学生总数并无一个明确的统计，因为在哪个地方求学是公民的个人选择。非正式数据显示，在俄留学的哈萨克斯坦留学生大约超过4万人，可能实际数字比这个更多。- 阿伊别克说。

根据此前报道，3月22日发生在莫斯科西北部Crocus City Hall音乐厅的恐怖袭击事件导致了数百人死伤，其中包括儿童。

【编译：木合塔尔·木拉提】