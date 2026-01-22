哈外交部副部长会见联合国难民署中亚地区新任负责人

会谈期间，双方重点讨论了当前国际议程中的重要议题，包括托卡耶夫总统提出的在阿拉木图设立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的倡议。双方还就“阿拉木图进程”的发展情况交换了意见。该进程自2025年4月起由哈萨克斯坦担任主席国。

联合国难民署代表对哈方长期以来展现的建设性伙伴关系和开放对话表示感谢。与会人员一致认为，在多边框架下进一步加强合作、推动可持续发展，并在地区和全球层面协调应对人道主义和移民问题的努力具有重要意义。

“阿拉木图进程”成立于2013年，是一个覆盖中亚地区的区域性磋商平台，致力于难民保护和国际移民问题，旨在促进经验交流并完善移民流动监测机制。2025—2027年期间，该进程主席国由阿塞拜疆移交至哈萨克斯坦。参与国包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土耳其。国际移民组织与联合国难民署共同担任该进程秘书处。

