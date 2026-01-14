外交部就黑海油轮遇袭事件发表声明 表示高度关切

他表示，哈萨克斯坦外交部对1月13日发生在黑海的袭击事件表示高度关切。据悉，当天共有三艘正驶往里海管道联盟（CPC）海上终端的油轮遭到无人机袭击。

杰特巴耶夫指出，针对当前局势，哈方已与多国欧洲驻哈外交使团举行紧急会晤，并同美国及其他海外合作伙伴保持沟通。在相关接触中，哈方强调，在严格遵守国际法准则的前提下，确保能源运输安全，尤其是海上航道安全，具有重要意义。

—外交部重申，哈萨克斯坦未参与任何武装冲突，并始终致力于为保障全球及欧洲能源安全作出贡献。哈方一贯按照国际标准，确保能源资源的持续稳定供应。在此次事件中，相关油轮均持有必要许可，并配备了符合要求的识别和监测设备。外交部指出，近期类似事件频繁发生，已对国际能源基础设施的稳定运行构成严重威胁。为此，哈萨克斯坦呼吁合作伙伴共同制定预防措施，加强协调配合，防止此类事件再次发生，-杰特巴耶夫在声明中表示。

此前，哈萨克斯坦能源部已证实，在里海管道联盟海上终端附近，有两艘参与哈萨克斯坦原油出口运输的船舶遭到无人机袭击。

【编译：阿遥】