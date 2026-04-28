外交部：去年国家元首外访成果显著 141份商业文件加速实施

哈萨克斯坦外交部在答复哈通社问询时表示，2025年国家元首出访期间，哈方与各方共签署141份商业协议，总额743亿美元，涉及能源、数字技术、交通物流、农工综合体、医疗、教育及建筑等重点领域，契合国家中长期发展优先方向。在这些协议带动下，一系列具有系统性影响的重大项目已相继规划并推进实施。

外交部提供的数据显示，在燃料与能源领域，中国石油天然气集团公司和法国液化空气集团参与了多项生产及技术类项目；在交通物流方面，哈方正与阿布扎比港口集团合作，推进过境基础设施建设，并提升国际运输走廊运行效率；在农工领域，哈方与土耳其Tiryaki Agro合作，重点布局深加工生产线和大型农工综合体建设。

—总体来看，哈萨克斯坦经济保持了可持续增长态势。根据国际金融机构评估，我国名义国内生产总值已突破3000亿美元，跻身全球前50大经济体。近年来经济增速持续处于高位，表明现行系统性改革和投资政策行之有效。为进一步释放投资潜力，政府与外交部门正采取综合措施，并结合各地区实际需求，构建高质量投资项目储备库，-外交部表示。

此外，外交部还通过驻外机构，按照“精准对接”的原则，积极物色潜在投资者并开展前期沟通，力求向投资方提供成熟、具有竞争力的项目方案，更好契合其投资需求。

—根据国家元首指示，在欧亚开发银行支持下，“国家数字投资平台”已正式投入运行。该平台旨在提升投资者与政府部门之间的互动效率，并实现对投资项目进度与透明度的实时监控。目前，政府办公厅、中央和地方执行机构以及准国有部门均已接入系统。总体而言，这些举措将使投资流程更加系统化、透明化和高效化，有助于加强与国际商业界的直接联系，吸引更多优质大型项目落地，-外交部总结道。

【编译：阿遥】