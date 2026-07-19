哈外交部谴责黑海无人机袭击：要求保障能源出口设施安全

外交部指出，此类行为构成对哈萨克斯坦经济利益的不可接受侵犯。声明称，这些恶意行动意在破坏合法国际贸易，扰乱全球能源市场，并对国际运输物流供应链安全构成威胁。

声明强调，尤其令人担忧的是，袭击方故意无视有关各方此前达成的协议，即关于通过里海管道联盟终端进行石油装载的民用船舶信息交换机制。这一做法严重危及民用船舶工作人员的生命安全。

外交部强调，哈方要求立即停止此类袭击，并采取全面措施，确保哈萨克斯坦原油出口基础设施的安全运行。

外交部同时呼吁各伙伴国家对上述袭击行为予以明确谴责，并敦促所有相关方共同制定具体、有效的措施，防止类似事件再次发生。

声明指出，目前，哈方正对袭击造成的损失展开全面评估。根据评估结果，哈方保留依据国际法采取一切必要措施维护自身合法利益的权利，其中包括提出损害赔偿要求。

外交部重申，和平解决冲突是唯一可行途径。哈方始终致力于维护国际法基本原则，保障航行自由，并确保国际交通物流通道和能源运输线路安全稳定运行。

此前报道称，里海管道联盟海运终端在开展哈萨克斯坦石油装载作业期间，两艘油轮遭无人机袭击。