哈瑞外交部门举行第七轮磋商 聚焦投资与重点领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦与瑞士外交部门日前举行第七轮磋商，双方就进一步发展双边关系的重点方向进行了讨论。

哈萨克斯坦外交部副部长阿尔曼·伊塞托夫参加磋商。

会谈期间，伊塞托夫向瑞方介绍了哈萨克斯坦国内政治改革的主要方向，并重点介绍了库鲁尔泰组建进程。双方指出，议会间合作在进一步加强双边关系方面具有重要意义。

伊塞托夫还就扩大经贸和投资合作前景进行了介绍，并表示哈方有意吸引先进技术和投资，共同实施交通物流、数字化、水资源管理、稀土金属、绿色能源及核工业等领域的项目。

瑞士联邦外交部欧亚司司长皮埃尔-伊夫·富克斯介绍了瑞士在水资源管理和移民领域实施的区域项目与倡议。

他还就生态环境、官方发展援助以及法律合作等领域的重点合作方向进行了介绍，并指出双方可进一步扩大哈瑞关系的条约和法律基础。

双方还讨论了在国际组织框架内开展合作，以及就国际议程热点问题推动共同立场等议题。

会谈期间，双方还审议了下一阶段政治交往安排，并确认有意进一步充实双边政治接触的实质内容。

访问期间，伊塞托夫还单独会见了瑞士联邦外交部国务秘书亚历山大·法塞尔。

双方就当前地缘政治议程中的热点问题，以及在国际组织框架内加强互动进行了讨论。

会谈结束后，双方重申，将继续推动哈萨克斯坦与瑞士伙伴关系发展，并扩大重点领域务实合作。