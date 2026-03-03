外交部：哈萨克斯坦已确定经由邻国从伊朗撤离公民的路线

外交部在通报中表示，驻相关国家的外交官正持续关注局势发展。为提供及时的领事及法律援助，外交人员与当地政府及本国公民保持密切联系，并定期前往各大机场实地了解情况。

通过设立紧急联络热线和即时通讯软件群组，外交机构工作人员全天候与公民保持沟通，并实时更新位于冲突区域及中转地带的本国人员名单。目前，暂未收到哈萨克斯坦公民伤亡的报告。

最新数据显示，哈萨克斯坦公民主要集中在热门旅游目的地、宗教圣地以及交通中转枢纽。其中，阿联酋约有3500人，沙特阿拉伯约3000人，卡塔尔约1500人。在其他受影响国家中，哈驻外机构登记的人数分别为：伊朗82人、巴林168人、科威特和约旦各134人、以色列约100人。

外交部表示，自军事行动开始以来，该地区大部分国家的领空已关闭。受航空公司航班取消影响，哈驻外机构正联合旅游公司安排公民临时入住酒店。特别是在阿联酋，滞留公民的食宿已得到保障，直至局势稳定。

—正如先前通报，我们正在研判从紧张地区撤离本国公民的各种可能路线及措施。出于安全考虑，当地政府建议公民切勿擅自行动。一旦组织撤侨航班，将优先保障老年人、妇女及儿童等弱势群体，-外交部强调。

此前，已有50名哈萨克斯坦公民从德黑兰撤出，其中包括"扎尔库赫"公司代表、经济合作组织职员及外交机构工作人员。

经过多方协调，哈萨克斯坦驻外机构已同相关国家主管部门达成协议，将协助本国公民经由邻国从伊朗撤离：

亚美尼亚方向：双方已就哈公民经由亚美尼亚领土撤离时能够无障碍通过伊朗-亚美尼亚边境达成一致。哈方与亚美尼亚外交部领导层保持着经常性接触。

阿塞拜疆方向：阿塞拜疆方面表示愿为撤离工作提供支持。鉴于该国陆路边境口岸实行限行制度，过境需申请特别许可。应两名公民申请，哈驻阿塞拜疆使馆已协助其获得经由朱尔法口岸进入纳希切万的紧急许可。

土库曼斯坦方向：土库曼斯坦方面也确认，愿为哈萨克斯坦公民撤离过境提供必要协助。

目前，相关工作仍在持续进行中。哈外交部及驻外机构将通过官方信息渠道发布补充说明。

据了解，为确保信息及时传达，外交部利用了包括Kaspi平台在内的现代化数字工具。通过与该公司合作建立的通知系统，官方信息及操作指南得以及时推送到该地区公民的移动设备上。

外交部呼吁身处相关地区的公民保持冷静，遵守当地政府的要求与建议，避开高风险区域，并对临时性的限制措施给予理解。外交部将根据局势进展及时发布进一步信息，请公民密切关注外交部及驻外机构的官方公告。

【编译：阿遥】