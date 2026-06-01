哈萨克斯坦外交部回应有关接受伊朗高浓缩铀提议

此前，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西表示，如果美国和伊朗达成协议，伊朗的浓缩铀库存可以储存在哈萨克斯坦。这批浓缩铀重达440公斤，浓度为60%。

拉斐尔·格罗西称，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫上周向他提出了这项提议。

外交部新闻发言人叶尔兰·杰特巴耶夫解释，国际原子能机构的声明指的是该机构旗下的位于哈萨克斯坦的低浓缩铀银行。

- 在此背景下，国际原子能机构总干事还提到了该机构位于哈萨克斯坦境内的低浓缩铀银行。该铀库对加强全球防扩散机制做出了重大贡献，也是确保和平利用核能计划核燃料供应的又一重要机制。-他说。

据他介绍， 哈萨克斯坦作为《不扩散核武器条约》缔约国和无核武器国家，支持将原子能完全用于和平目的，并在国际原子能机构保障监督框架内使用。

与此同时，外交部发言人指出，哈萨克斯坦密切关注伊朗核问题国际谈判的进展，并支持旨在加强稳定、安全和对话的各项努力。

- 如果所有相关方达成相关国际协议，且该问题进入实际解决阶段，哈萨克斯坦愿提供技术支持以解决该问题。-杰特巴耶夫说。

据悉，浓缩铀既可用​​于核电站运行，也可用于制造核武器（如果进一步浓缩）。