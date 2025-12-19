哈萨克斯坦外交部与联合国大学签署互谅互解备忘录

备忘录旨在加强双方在教育、科研、可持续发展及全球议题领域的合作，特别是推动联合国大学在哈萨克斯坦及中亚地区的项目实施。

该备忘录的签署，将进一步深化哈萨克斯坦与联合国系统的伙伴关系，并为区域学术与外交合作注入新活力。

此前，哈萨克斯坦总统在联合国大学发表的题为《动荡时代恢复战略信任：哈萨克斯坦在构建公正与可持续世界中的立场》的演讲中指出，今年哈萨克斯坦成功设立了中亚与阿富汗联合国可持续发展区域中心，并愿在此基础上在阿拉木图设立联合国大学区域分校，重点聚焦水与气候安全、冲突调解、维和、可持续发展及人工智能治理。

总统强调指出，哈萨克斯坦愿进一步加强与联合国大学及国内顶尖高校的机构伙伴关系，开展联合研究、学术交流与人才培养。

联合国大学作为联合国大会设立的全球性研究与教育机构，总部位于东京，下辖13个分布在12国的研究所。

此次签署标志着哈萨克斯坦在国际教育外交领域的又一重要进展。

【编译：木合塔尔·木拉提】