外交部：壳牌与英国石油公司有意深化在哈业务及能源协作

在参议院全体会议期间，议员叶夫根尼·博尔格特指出，英国已被公认为哈萨克斯坦经济的主要投资来源国之一。两国在传统能源、"绿色"能源、数字化以及人工智能等领域的合作始终是双方讨论的核心议题。

—根据外交部的评估，哈萨克斯坦与壳牌、BP等石油领域跨国公司深化合作的前景如何？-他问道。

针对这一提问，伊塞托夫明确表示，有关壳牌公司可能退出哈萨克斯坦市场的传闻并未得到证实。

—不仅如此，今年3月的信息显示，哈萨克斯坦能源部已与壳牌公司就阿克托别州的地质勘探工作签署了新合同。该合同的有效期将持续至2032年。这些事实充分证明，壳牌公司致力于继续在哈萨克斯坦开展长期合作，-伊塞托夫说。

据他介绍，英国石油公司也在哈萨克斯坦积极拓展其业务活动。

—近期有消息称，哈萨克斯坦国家石油天然气公司已与BP就曼格斯套州相关区块的地质勘探工作达成协议。这意味着BP正全面激活其在哈萨克斯坦的业务布局，-伊塞托夫表示。

【编译：阿遥】