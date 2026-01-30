哈波外交部政治磋商聚焦贸易投资与重点领域合作

会谈期间，双方围绕政治协作、经贸往来以及人文交流等广泛议题进行了深入讨论。

—哈萨克斯坦将波兰视为其在欧盟内的重要政治与经济合作伙伴，并高度重视进一步扩大双边合作，-伊塞托夫强调。

扎容奇科夫斯基表示，哈萨克斯坦是波兰在中亚地区的核心伙伴，波方愿在双方共同关心的所有领域持续深化合作。

Фото: gov.kz

双方外交官重点讨论了经贸领域合作，认为进一步扩大相互贸易与投资具有巨大潜力。数据显示，2025年前11个月，双边贸易额达11亿美元，同比增长6%。其中，哈萨克斯坦对波兰出口额为4.963亿美元，增长10.2%，自波兰进口额为6.059亿美元，增长2.7%。目前，约有150家波兰企业在哈萨克斯坦境内开展业务。自2005年以来，波兰对哈萨克斯坦的直接投资总额累计已超过6亿美元。双方确定的优先合作领域包括能源、交通物流、农业、教育及信息技术等。

此外，双方还审议了政府间经贸合作委员会下一阶段会议的筹备情况。该机制被视为推动双边经济联系持续发展的重要平台。

双方还就当前国际和地区热点问题交换了意见，并表示将继续在多边机制及国际组织框架下保持密切协作。

【编译：阿遥】