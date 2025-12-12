哈外交部：中企拟参与哈萨克斯坦能源现代化项目

会谈中，中方表达了作为投资者参与哈萨克斯坦电力和能源基础设施现代化项目的意愿。

中方表示，希望参与哈萨克斯坦“能源和公共事业部门现代化”国家项目。该项目明确了多项亟需维修、升级和重建的设施。李建江指出，Zhongyoung Power愿意考虑采用国际通行的融资机制，如公私合作和按关税模式实现投资回报。他同时表示，公司在推进项目时计划使用哈萨克斯坦本地生产的设备和变压器。

双方讨论了吸引该公司参与变电站现代化、老旧设备更换、新增变压器产能，以及在中高压线路中引入先进技术等方向的可能性。

会谈中，库安特罗夫副部长强调，能源部门现代化是哈萨克斯坦的战略优先事项，该领域的推进需要具有国际经验的可靠技术伙伴。他指出，哈萨克斯坦的法律框架允许使用公私合作和关税机制，并建议公司考虑在哈萨克斯坦开展部分设备的本地化生产，同时关注与当地企业在长期能源项目中的合作潜力。

苏丹别克介绍了国家层面的支持工具，以及参与国家和地区电网现代化计划的渠道。他表示，哈萨克斯坦愿意审议旨在提高供电可靠性、提升能源效率和引入现代技术的相关建议。

