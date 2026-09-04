阿斯塔纳吸引外资增长17.6% 前7个月工业产值达2.57万亿坚戈

阿斯塔纳市投资和企业发展局副局长努尔詹·阿希莫夫在首都市政府新闻发布会上介绍了相关情况。

据他介绍，今年前7个月，阿斯塔纳固定资产投资总额达到1.294万亿坚戈，同比增长2.7%。其中，私人投资约9270亿坚戈，占投资总额近70%。

“阿斯塔纳继续保持稳定的投资活跃度。值得注意的是，投资的主要部分来自私人资本，这表明首都已经形成良好的投资环境，企业对在阿斯塔纳实施项目保持较高兴趣。在吸引外资方面同样呈现积极态势，仅今年第一季度，外国直接投资就达到17亿美元，同比增长17.6%。”阿希莫夫说。

目前，阿斯塔纳所有私人投资商业项目均通过国家数字投资平台进行监测。

阿希莫夫表示，目前阿斯塔纳共有220个大型投资项目，总投资额达2.2万亿坚戈，预计将创造2.8万个就业岗位。这些项目涵盖工业、物流、教育、医疗、旅游和体育等多个领域。

今年计划投产的项目共有29个，总投资额约2000亿坚戈。目前已有15个项目投入运营，其余14个项目计划于今年年底前实施。

与此同时，阿斯塔纳工业生产继续保持增长。今年前7个月，首都工业产值达到2.57万亿坚戈，同比增长11.3%。

其中，加工制造业占工业产值的95%，规模约为2.4万亿坚戈，是推动首都工业增长的主要动力。

“这是一个非常重要的指标，因为加工制造业生产的是高附加值产品。目前，首都机械制造、食品生产、建筑材料和塑料制品等领域正在积极发展。特别是机械制造业继续保持较快增长，阿斯塔纳已经成为重要的机车和电力机车生产中心之一。”阿希莫夫表示。

此外，随着新生产设施投入运营以及现有企业扩大产能，首都食品生产也呈现良好增长态势。

出口方面，今年上半年，阿斯塔纳加工制造业产品出口额达到20亿美元，同比增长约28%。

目前，阿斯塔纳企业生产的产品已出口至中国、土耳其、伊朗以及独联体国家。主要出口商品包括机车、电力机车、设备、食品和建筑材料等。

阿希莫夫表示，出口潜力不断提升已成为阿斯塔纳经济发展的重要成果之一。