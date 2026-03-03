哈副外长：哈萨克斯坦不支持任何一方 坚持外交斡旋

阿里别克·巴卡耶夫在政府会议结束后向媒体表示，哈萨克斯坦在处理国际事务时，无论过去、现在还是未来，都将严格奉行不干涉他国内政原则。

—在当前局势下，我们不支持任何一方，无论是伊朗方面还是遭受袭击的国家。我们不希望看到此类军事冲突发生。如果冲突已经发生，唯一可行的解决路径应当是在外交谈判桌上寻求出路。我们呼吁，并坚持依据国际法和《联合国宪章》处理此类冲突，这些原则在相关国际文件中均有明确规定。我们的立场始终如一，不会改变，-阿里别克·巴卡耶夫说。

同时，针对“哈萨克斯坦未来是否可能为冲突各方提供谈判平台”的提问，阿里别克·巴卡耶夫也作出回应。

—如果收到相关请求，我们具备相应经验。此前，我们曾在阿拉木图为伊朗核问题谈判提供对话平台，并为问题的推进发挥了积极作用。在叙利亚问题上，我们也组织了20多轮政府与反对派之间的对话。事实证明，有关国家在我们提供的平台上开展外交接触，有助于缓和军事对抗，推动各方重返谈判桌。因此，我们在这一领域拥有成功实践。如果接到正式申请，我们将进行认真评估。目前，我们尚未收到此类请求，-阿里别克·巴卡耶夫说道。

【编译：阿遥】