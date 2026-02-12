哈外长出席“C5+1”经济论坛 共话中亚与德国经贸合作

本次论坛为中亚各国与德国之间探讨经贸投资合作的前沿议题，以及加强区域协作提供了高水平的实质性对话平台。

在论坛全会阶段，德国外交部部长约翰·瓦德富尔及中亚各国外长先后发表讲话。各方在发言中高度评价了“C5+1”模式的战略重要性，强调中亚地区在国际经济联系体系中的地位正日益提升，并指出深化与德国企业间务实合作具有极高的现实紧迫性。

会议重点关注了推动经济合作多元化、发展互利伙伴关系，以及为优先领域的联合项目落地创造有利条件等议题。

在专题分论坛环节，德国工商界代表围绕四大核心领域提交了专题报告：

原材料领域：探讨了在自然资源开采、深加工及可持续利用方面的合作前景，以及构建可靠、稳定的供应链。

能源领域：重点分析了传统能源、可再生能源开发及能源转型领域的协作潜力。

农业领域：评估了农业工业领域的联合项目潜力，聚焦创新技术的引入及食品安全的提升。

物流与交通便利化：探讨了交通走廊的开发、区域互联互通的改善以及强化中亚地区的过境运输潜力。

阔谢尔巴耶夫在会上表示，相信这一平台将成为各国元首“C5+1”对话机制的重要补充，同时也将成为巩固各国间贸易与投资联系的有效工具。

论坛参与方一致认为，强化中亚与德国之间的经济合作符合各方共同利益，有助于推动区域的可持续发展，并促进全球供应链的多元化。

各方重申愿继续保持“C5+1”框架下的建设性对话，并进一步激活中亚国家与德国政府机构及商业团体间的务实互动。

【编译：阿遥】