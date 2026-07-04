哈萨克斯坦外长出席伊朗最高领袖哈梅内伊悼念仪式

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫（Ермек Көшербаев）出席了为伊朗最高领袖大阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊（Сейед Әли Хаменей）举行的悼念仪式。

访问期间，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬（Масуд Пезешкиан）会见了叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫，后者还同伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐（Аббас Аракчи）举行了会谈。

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叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫代表哈萨克斯坦总统和全体哈萨克斯坦人民，向伊朗领导层和人民表示慰问，并祝愿伤者早日康复。

在与佩泽希齐扬举行会晤时，双方讨论了落实其于2025年12月10日至11日对哈萨克斯坦进行正式访问期间达成共识的相关事宜，并就地区局势及其发展前景交换了意见。

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在与阿拉格齐举行的会谈中，双方就双边合作、在国际和地区组织框架下的协作以及哈伊关系发展等议题进行了讨论。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫重申，哈方致力于进一步巩固与伊朗之间的传统友谊、睦邻关系和互利合作，并强调伊朗及地区国家在维护地区稳定与安全方面发挥着重要作用。

会谈期间，双方还指出，伊朗与美国在相互谅解备忘录框架下达成的共识具有重要意义。

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双方特别关注了2026年6月28日在伊朗阿巴斯港（Бендер-Аббас）沙希德·拉贾伊港（Шахид Раджаи）签署的向哈方提供土地建设哈萨克斯坦运输物流码头的协议。该项目是落实哈萨克斯坦总统关于提升国家交通运输和过境潜力、扩大出口能力相关指示的重要举措。

双方表示，上述物流码头投入运营后，将有助于扩大哈萨克斯坦与伊朗之间的贸易规模。数据显示，2025年两国贸易额同比增长26.4%，达到4.302亿美元。

会谈结束后，双方同意进一步加强哈萨克斯坦与伊朗之间的合作，并扩大双边议程各领域的互动。