哈外长对巴基斯坦进行首次正式访问

—这是我首次访问巴基斯坦。我们希望表明愿意扩大合作与交流的诚意，并期待拉近两国人民之间的距离。哈巴伙伴关系和互信深厚而坚固，经受住了时间的考验，并拥有巨大的发展潜力。三十多年来，务实的政治对话不断为两国互动注入新动力，拓宽了合作领域。昨天我与巴方官员就许多重要而有趣的问题进行了交流，并结识了一些新的商界朋友。我已做好充分准备，将为推动两国兄弟关系迈向新高度而努力。-努尔特列吾在巴基斯坦外交部举行的扩大会议上表示。