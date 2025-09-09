16:21, 09 9月 2025 | GMT +5
哈外长对巴基斯坦进行首次正式访问
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾抵达伊斯兰堡，开始对巴基斯坦的正式访问。访问期间，他将分别会见巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维和总理沙赫巴兹·谢里夫。
9日，努尔特列吾与巴基斯坦外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔举行了会谈。
—这是我首次访问巴基斯坦。我们希望表明愿意扩大合作与交流的诚意，并期待拉近两国人民之间的距离。哈巴伙伴关系和互信深厚而坚固，经受住了时间的考验，并拥有巨大的发展潜力。三十多年来，务实的政治对话不断为两国互动注入新动力，拓宽了合作领域。昨天我与巴方官员就许多重要而有趣的问题进行了交流，并结识了一些新的商界朋友。我已做好充分准备，将为推动两国兄弟关系迈向新高度而努力。-努尔特列吾在巴基斯坦外交部举行的扩大会议上表示。
会谈结束后，双方签署了《哈萨克斯坦共和国外交部与巴基斯坦伊斯兰共和国外交部2025–2026年行动计划》。
此外，哈萨克斯坦代表团还与巴基斯坦National Logistics Corporation、TCS Logistics等大型企业代表举行了会晤。
值得一提的是，哈萨克斯坦与巴基斯坦于1992年2月24日正式建立外交关系。
据哈萨克斯坦国家收入委员会数据显示，今年前六个月，两国商品贸易额达到8680万美元，其中哈萨克斯坦出口5530万美元，进口3150万美元。今年以来，双边贸易额同比增长了2.5倍，达到8600万美元。
目前，在哈萨克斯坦有超过240家巴资企业在运营，巴基斯坦已在阿拉木图设立贸易代表处。
【编译：阿遥】