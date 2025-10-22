中文
    哈萨克斯坦外长对俄罗斯进行正式访问

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫22日抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行正式访问。

    ҚР Сыртқы істер министрінің Мәскеуге ресми сапары басталды
    Фото: Айжан Серікжанқызы\Kazinform

    这是他自担任外长以来的第三次正式出访，此前他已访问过巴库和杜尚别。值得一提的是，阔谢尔巴耶夫此前曾在莫斯科担任哈萨克斯坦驻俄罗斯大使超过三年。

    ҚР Сыртқы істер министрінің Мәскеуге ресми сапары басталды
    Фото: Айжан Серікжанқызы\Kazinform

    访问伊始，阔谢尔巴耶夫在红场的亚历山大花园无名烈士墓前敬献花圈，以纪念二战胜利80周年。

    此外，10月22日当天，恰逢哈萨克斯坦与俄罗斯建交33周年纪念日。

    根据行程安排，阔谢尔巴耶夫当天将与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫举行会晤。双方将在扩大双边会议框架内，讨论哈俄合作的重点方向和当前议题，包括经贸、工业、跨境协作及区域安全等领域。

    官方数据显示，2024年哈俄双边贸易额达到280亿美元，同比增长3%。

    Визит начался с церемонии возложения цветов в Александровском саду на Красной площади к могиле неизвестного солдата
    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform
    ҚР Сыртқы істер министрінің Мәскеуге ресми сапары басталды
    Фото: Айжан Серікжанқызы\Kazinform

    俄罗斯在哈萨克斯坦外贸中的份额提升至20%，较2023年增加1个百分点。其中，俄罗斯在哈萨克斯坦进口结构中的占比从28%升至31%。

    目前，两国正在推进171个联合项目，总投资额超过530亿美元，是2019年签署的工业合作路线图最初计划规模的六倍。

    值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于11月12日对俄罗斯进行国事访问。

    【编译：达娜】

     

    正在阅读