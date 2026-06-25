哈萨克斯坦外长：希望借鉴泰国成熟的酒店业发展经验

据统计，每年赴泰旅游的哈萨克斯坦公民已超过20万人次。泰方表示，希望通过进一步密切两国人文往来，持续扩大双向旅游规模。

—每年都有超过20万名哈萨克斯坦游客前往泰国，我们期待这一数字继续增长。泰国政府有意通过扩大双边交流、增加航班数量以及优化物流线路，进一步提升两国间交通往来的便利化水平和运行效率，-蓬集格在会谈后的新闻发布会上表示。

他指出，两国目前实施的30天互免签证政策，对促进旅游交流发挥了重要作用。

—我们始终欢迎来自哈萨克斯坦的游客，并已采取必要措施深化双方在旅游领域的合作。免签政策不仅有助于发展旅游业，更是加强两国人文联系的重要基础。我相信，未来双方还有进一步简化签证程序的空间，-他说。

蓬集格同时强调，泰国不仅希望吸引更多哈萨克斯坦游客，也十分重视推动双向旅游均衡发展。

—我们正在积极研究哈萨克斯坦的旅游资源。哈萨克斯坦拥有众多独具特色且极具吸引力的自然与人文景观，对泰国游客同样具有很大吸引力。我们希望进一步提升泰国民众赴哈旅游的兴趣。我相信，此次访问将为这一进程注入新的动力，-他表示。

阔谢尔巴耶夫在会谈中高度评价了泰国旅游业的发展水平，并表示哈方有意借鉴泰国在酒店管理和旅游服务人才培养方面的成功经验。