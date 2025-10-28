哈萨克斯坦外长和中国外长在北京举行会谈

会谈中，阔谢尔巴耶夫向中方祝贺中华人民共和国成立76周年和中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议成功召开。

双方就双边合作，以及最高级别协议的落实等广泛议题进行了讨论，尤其关注经贸、能源、交通物流、人文等领域联合项目的具体实施。

两国外交部长高度评价哈中关系在睦邻、互信、高效原则基础上持续稳定发展，并重申愿进一步加强两国战略伙伴关系。

- 哈中两国领导人之间的个人友好关系为两国关系的持续发展奠定了坚实基础。今年，两国领导人富有成效的互访，以及在其框架内举行的会谈无疑将哈中合作提升到了前所未有的水平。-阔谢尔巴耶夫说。

王毅表示，哈萨克斯坦是中国在中亚地区值得信赖的战略伙伴。

- 我们愿全面加强和发展互利合作，造福两国人民。-他说。

双方对双边互动的高度活跃和广泛性表示满意，并确定了根据即将进行的访问和活动安排，进一步加强跨部门和跨地区合作的措施。

最后，两国外长确认愿继续协调外交活动，加强在联合国、上合组织、亚信会议、中亚-中国机制和其他多边平台框架内的合作。

访问期间，阔谢尔巴耶夫参观了北京哈萨克斯坦文化中心，了解了该中心为推广哈萨克斯坦文化和语言，以及增进两国人民之间的人文交流而开展的活动。哈萨克斯坦外长指出，这些旨在扩大教育、旅游和文化交流领域合作的举措有助于增进相互理解和友谊。

