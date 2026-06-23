哈比外长会谈：推动物流互联与科研教育合作

双方对哈萨克斯坦与比利时双边关系的现状给予积极评价，并就全面推进政治对话、加强经贸及人文领域合作等议题进行了深入交流。

—无论在双边层面，还是在哈萨克斯坦与欧盟合作框架内，比利时都是我国的重要战略伙伴。比利时位列哈萨克斯坦十大外资来源国之列。去年双边贸易额已突破5亿美元，这充分体现了双方深化合作的巨大潜力，-阔谢尔巴耶夫表示。

双方重点围绕交通物流基础设施发展，以及提升跨里海国际运输通道过境运输能力等议题交换了意见。

阔谢尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦愿为联合项目落地以及进一步扩大经贸往来持续创造有利条件。

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会谈中，双方还指出教育与科研合作前景广阔，特别是在加强两国重点高校与科研机构互动方面潜力巨大。比利时方面表示，鲁汶大学、根特大学以及比利时微电子研究中心均对开展合作表现出浓厚兴趣。

此外，双方还就多边机制合作机遇以及国际和地区热点问题交换了意见。

会谈结束时，双方均重申，将进一步巩固哈萨克斯坦与比利时的友好合作关系，并推动各优先领域一系列联合倡议尽快落地实施。